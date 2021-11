மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தீபாவளி தினத்தன்று ரூ.5 கோடிக்கு மது விற்பனை + "||" + Liquor sale for Rs 5 crore on Deepavali day in Thoothukudi district

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தீபாவளி தினத்தன்று ரூ.5 கோடிக்கு மது விற்பனை