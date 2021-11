மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகேகரும்பு தோட்டத்துக்குள் புகுந்துகாட்டு யானை அட்டகாசம்பனை மரங்களையும் சாய்த்தது + "||" + Infiltrate the sugarcane field Wild elephant roar The palm trees also leaned

விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகேகரும்பு தோட்டத்துக்குள் புகுந்துகாட்டு யானை அட்டகாசம்பனை மரங்களையும் சாய்த்தது