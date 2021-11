மகன்களுடன் சேர்ந்து கால்வாயை தூர்வாரிய தொழிலாளி, சேற்றில் சிக்கி சாவு

மாவட்ட செய்திகள்

மகன்களுடன் சேர்ந்து கால்வாயை தூர்வாரிய தொழிலாளி, சேற்றில் சிக்கி சாவு + "||" + Worker sweeping the canal with his sons, trapped in the mud and dying

மகன்களுடன் சேர்ந்து கால்வாயை தூர்வாரிய தொழிலாளி, சேற்றில் சிக்கி சாவு