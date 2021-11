மாவட்ட செய்திகள்

வராக நதியில் வேடிக்கை பார்த்தபோது வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட மாணவர் உடல் மீட்பு + "||" + When we saw the fun on the river Varaha Student body rescued after being swept away in floods

வராக நதியில் வேடிக்கை பார்த்தபோது வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட மாணவர் உடல் மீட்பு