மாவட்ட செய்திகள்

சங்கராபுரம் பகுதி ஓட்டல்களில் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனை21 கிலோ கெட்டுப்போன இறைச்சி பறிமுதல் + "||" + Food safety officers raid hotels in Sankarapuram area Seizure of 21 kg of spoiled meat

சங்கராபுரம் பகுதி ஓட்டல்களில் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனை21 கிலோ கெட்டுப்போன இறைச்சி பறிமுதல்