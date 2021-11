மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் வேகமாக சென்றதால் மோதல்; 3 பேருக்கு வெட்டு + "||" + Collision due to speeding on a motorcycle; Cut to 3 people

மோட்டார் சைக்கிளில் வேகமாக சென்றதால் மோதல்; 3 பேருக்கு வெட்டு