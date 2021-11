மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணம் அருகே மழையால் குடிசை வீடுகளின் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்தன + "||" + The walls of the cottages collapsed due to the rain

அரக்கோணம் அருகே மழையால் குடிசை வீடுகளின் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்தன