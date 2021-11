மாவட்ட செய்திகள்

கல்வராயன்மலை சிறுகலூர் நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்கச்சென்ற பள்ளி மாணவன் வெள்ளத்தில் அடித்துச்செல்லப்பட்டான் + "||" + A schoolboy who was bathing in the Kalwarayanmalai Sirukalur waterfall was swept away in the floods

கல்வராயன்மலை சிறுகலூர் நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்கச்சென்ற பள்ளி மாணவன் வெள்ளத்தில் அடித்துச்செல்லப்பட்டான்