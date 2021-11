மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாசு வீசியதை தட்டிக்கேட்ட போலீஸ்காரர் மீது தாக்குதல்; 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Assault on a police officer who knocked over a firecracker; Case against 3 people

பட்டாசு வீசியதை தட்டிக்கேட்ட போலீஸ்காரர் மீது தாக்குதல்; 3 பேர் மீது வழக்கு