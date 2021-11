மாவட்ட செய்திகள்

மழைவெள்ள மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட சென்னை போலீசார் சார்பில் 13 பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள் அமைப்பு + "||" + 13 Disaster Rescue Teams have been formed on behalf of the Chennai Police to take part in the rain rescue operation

