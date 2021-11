மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் உர விற்பனை தொடர்பான புகார்கள் அளிப்பதற்கு தொலைபேசி எண்கள் அடங்கிய புத்தகத்தை கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் வெளியிட்டார் + "||" + Collector Senthilraj released a book containing telephone numbers to lodge complaints related to fertilizer sales at an event held at the Thoothukudi Collector Office

