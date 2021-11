மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் நேற்று பெய்த கனமழையால் உப்பளங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி உப்பு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது + "||" + Heavy rains in Thoothukudi yesterday have submerged salt water and affected salt production

