மாவட்ட செய்திகள்

ஆடு மேய்க்க சென்றபோது கால்வாயில் தவறி விழுந்து பெண் பலி + "||" + When he went to shepherd the sheep The woman fell into the canal and died

ஆடு மேய்க்க சென்றபோது கால்வாயில் தவறி விழுந்து பெண் பலி