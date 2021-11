மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலம் பகுதியில் கனமழை பெய்தும்கிராமங்களுக்கு நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ள பெரியாத்தாள் ஏரி நிரம்பவில்லைவரத்து வாரிகள் மராமத்து இல்லாததால் அவலம் + "||" + Periyathal Lake, which is the source of ground water for the villages, is not filled

