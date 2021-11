மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் கூடுதலாக 95 வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பு-கலெக்டர் விஷ்ணு தகவல் + "||" + In addition throughout the district 95 polling system

மாவட்டம் முழுவதும் கூடுதலாக 95 வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பு-கலெக்டர் விஷ்ணு தகவல்