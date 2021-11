மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழை எதிரொலி: மீஞ்சூர் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Echo of northeast monsoon: Public suffering due to infiltration of rainwater in Minsur flats

வடகிழக்கு பருவமழை எதிரொலி: மீஞ்சூர் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி