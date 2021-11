மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நவம்பர் மாத விவசாய பணிக்கு மட்டும் 5 ஆயிரம் டன் யூரியா தேவைப்படுவதாக கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்தார் + "||" + Collector Senthilraj said that only 5000 tonnes of urea is required for agricultural work in November in Thoothukudi district alone

