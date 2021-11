மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டு தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முன்னிலையில் நடைபெறும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் சூரசம்ஹார விழாவில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்காததால் கடற்கரை வெறிச்சோடிக்கிடந்தது + "||" + Thiruchendur Subramaniaswamy Temple, which is held annually in the presence of thousands of devotees, was deserted as the beach was not allowed for the devotees during the Surasamara festival

