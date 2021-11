மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கந்தசஷ்டி விழாவில் முக்கிய நிகழ்வாக நேற்று நடைபெற்ற சூரசம்ஹார விழாவில் தக்கார் இரா கண்ணன் ஆதித்தன் பங்கேற்றார் + "||" + Thakkar Ira Kannan Adithan participated in the Surasamara ceremony held yesterday as the main event of the Thiruchendur Subramania Swami Kandasashti festival

