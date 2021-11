மாவட்ட செய்திகள்

நிரம்பி வழிந்த கடுவனூர் ஏரி தண்ணீரில்கிராம மக்கள் போட்டி போட்டு மீன் பிடித்தனர் + "||" + In the overflowing Kaduvanur Lake water The villagers competed and fished

நிரம்பி வழிந்த கடுவனூர் ஏரி தண்ணீரில்கிராம மக்கள் போட்டி போட்டு மீன் பிடித்தனர்