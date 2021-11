மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழை காரணமாக பொய்கை வாரச்சந்தைக்கு மாடுகள் வரத்து குறைந்தது + "||" + The supply of cows to the false weekly market is low

தொடர் மழை காரணமாக பொய்கை வாரச்சந்தைக்கு மாடுகள் வரத்து குறைந்தது