மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் முருகன் கோவிலில் சூரசம்ஹாரம் + "||" + Surasamaharam at the Murugan Temple in Tirupati

திருப்பத்தூர் முருகன் கோவிலில் சூரசம்ஹாரம்