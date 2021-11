மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே மாயமான பெயிண்டரை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி பொதுமக்கள் சாலைமறியல் + "||" + Public roadblock demanding the discovery of a magical painter near the Singapperumal temple

சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே மாயமான பெயிண்டரை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி பொதுமக்கள் சாலைமறியல்