மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே, காட்டிலிருந்து தண்ணீர் தேடி கண்மாய்க்கு வந்த புள்ளிமானை நாய்கள் சூழ்ந்து கடித்ததில் படுகாயம் அடைந்தது + "||" + Near Vilathikulam, a spotted deer came in search of water from the forest and was bitten by dogs

