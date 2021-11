மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் சார்பில் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேரடியாக தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நாளை நடக்கிறது + "||" + After about a year and a half on behalf of the District Employment Office in Thoothukudi, the direct private employment camp is taking place tomorrow

