மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் பணிகளை புறக்கணிப்போவதாக வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கத்தினர் அறிவிப்பு + "||" + We will ignore the voter list special camp tasks

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் பணிகளை புறக்கணிப்போவதாக வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கத்தினர் அறிவிப்பு