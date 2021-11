மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் குளங்களை கண்காணிக்க வேண்டும்-சிறப்பு அதிகாரி அபூர்வா பேட்டி + "||" + Ponds in Nellai district To be monitored

நெல்லை மாவட்டத்தில் குளங்களை கண்காணிக்க வேண்டும்-சிறப்பு அதிகாரி அபூர்வா பேட்டி