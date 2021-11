மாவட்ட செய்திகள்

கதக் சிறுமி கொலை வழக்கு: வாலிபருக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை ரத்து - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Abolish the death sentence imposed on the teenager

கதக் சிறுமி கொலை வழக்கு: வாலிபருக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை ரத்து - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு