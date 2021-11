மாவட்ட செய்திகள்

குவைத்தில் இருந்து சென்னை வந்தபோது விமான கழிவறையில் புகைபிடித்தவர் கைது + "||" + A man was arrested for smoking in the toilet of an airport when he arrived in Chennai from Kuwait

