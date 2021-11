மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் அருகே சாலையை விரைந்து சீரமைக்க வலியுறுத்தி இந்து முன்னணி சார்பில் சாலையில் மலர்வளையம் வைத்து நூதன போராட்டம் நடந்தது + "||" + A protest was held near Thiruchendur on behalf of the Hindu Front demanding a speedy repair of the road

திருச்செந்தூர் அருகே சாலையை விரைந்து சீரமைக்க வலியுறுத்தி இந்து முன்னணி சார்பில் சாலையில் மலர்வளையம் வைத்து நூதன போராட்டம் நடந்தது