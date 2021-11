மாவட்ட செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறு அணை விவகாரம் தமிழக உரிமையை தி.மு.க. எப்போதும் விட்டு கொடுக்காது அமைச்சர் இ.பெரியசாமி பேட்டி + "||" + Mullaiperiyaru dam issue DMK claims Tamil Nadu rights Never give up Interview with Minister E Periyasamy

முல்லைப்பெரியாறு அணை விவகாரம் தமிழக உரிமையை தி.மு.க. எப்போதும் விட்டு கொடுக்காது அமைச்சர் இ.பெரியசாமி பேட்டி