மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீத இலக்கை எட்ட வீடு, வீடாக சென்று தடுப்பூசி செலுத்த முடிவு + "||" + Decided to go house to house and get vaccinated to reach 100 percent goal

100 சதவீத இலக்கை எட்ட வீடு, வீடாக சென்று தடுப்பூசி செலுத்த முடிவு