மாவட்ட செய்திகள்

மனநலம் பாதிப்பட்டு குணமடைந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்கப்படும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா தகவல் + "||" + Employment will be created and paid

மனநலம் பாதிப்பட்டு குணமடைந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்கப்படும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா தகவல்