மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு சாகும்வரை சிறை + "||" + Imprisonment until death for teenager who raped girl

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு சாகும்வரை சிறை