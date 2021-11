மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்களை சுற்றி பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்க நடவடிக்கை + "||" + Steps to set up security fences around temples

கோவில்களை சுற்றி பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்க நடவடிக்கை