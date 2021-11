மாவட்ட செய்திகள்

மழை வெள்ளத்தில் சிக்கித்தவித்த குழந்தைகள், முதியோர்கள் உள்பட 430 பேர் மீட்பு + "||" + Rescue of 430 people, including children and the elderly, trapped in the floodwaters

