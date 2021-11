மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் காந்தி மார்க்கெட் கடைகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஏலம் அ.தி.மு.க.வினர் 2-வது நாளாக போராட்டம் + "||" + In Dindigul Corporation Gandhi Market shops auctioned with police protection ADMK struggle on the 2nd day

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் காந்தி மார்க்கெட் கடைகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஏலம் அ.தி.மு.க.வினர் 2-வது நாளாக போராட்டம்