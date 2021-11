மாவட்ட செய்திகள்

அய்யம்பாளையம் மருதாநதி அணையில் இருந்து வடக்கு, தெற்கு வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறந்து விட கோரிக்கை + "||" + From Ayyampalayam Marudhanadi Dam Demand rather than opening water in the north and south canals

அய்யம்பாளையம் மருதாநதி அணையில் இருந்து வடக்கு, தெற்கு வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறந்து விட கோரிக்கை