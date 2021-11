மாவட்ட செய்திகள்

காயல்பட்டினம் அருகே கடலில் படகு கவிழ்ந்து மாயமான மீனவரை தேடும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது + "||" + The search for the magical fish that capsized in the sea near Kayalpattinam is in full swing

காயல்பட்டினம் அருகே கடலில் படகு கவிழ்ந்து மாயமான மீனவரை தேடும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது