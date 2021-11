மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு அடங்கல் வழங்கும் பணியை கண்காணிக்க தாலுகா வாரியாக மேற்பார்வை அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர் + "||" + Taluka wise supervising officers have been appointed to oversee the distribution of inputs to the farmers in Thoothukudi district

