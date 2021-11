மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில்கோவில் நிலத்தை ஏலம் விட எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தின + "||" + In Thoothukudi, Hindu organizations staged a protest against the auction of land

தூத்துக்குடியில்கோவில் நிலத்தை ஏலம் விட எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தின