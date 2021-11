மாவட்ட செய்திகள்

மழைநீர் வடியாததால் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் அழுகும் அபாயம் + "||" + 10 thousand acres of crops at risk of rot due to lack of rainwater

மழைநீர் வடியாததால் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் அழுகும் அபாயம்