மாவட்ட செய்திகள்

இறந்தவரின் உடலை மயானத்திற்கு ஏரியில் தூக்கிச்செல்லும் அவலம் + "||" + It is a pity that the body of the deceased is carried in the lake to the cemetery

இறந்தவரின் உடலை மயானத்திற்கு ஏரியில் தூக்கிச்செல்லும் அவலம்