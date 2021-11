மாவட்ட செய்திகள்

மீஞ்சூர் அருகே இறால் பண்ணை குட்டையில் தவறி விழுந்தவர் பிணமாக மீட்பு + "||" + The body of a man who fell into a pond at a shrimp farm near Minsur has been recovered

மீஞ்சூர் அருகே இறால் பண்ணை குட்டையில் தவறி விழுந்தவர் பிணமாக மீட்பு