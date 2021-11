மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் அருகே மலைப்பகுதியில் தோன்றிய நீர்வீழ்ச்சிசுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து ரசித்தனர் + "||" + Near Kodaikanal A waterfall that appeared in the mountains Tourists enjoyed watching

கொடைக்கானல் அருகே மலைப்பகுதியில் தோன்றிய நீர்வீழ்ச்சிசுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து ரசித்தனர்