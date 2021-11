மாவட்ட செய்திகள்

மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம்- கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Fishermen do not go to sea until further notice- Collector's request

மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம்- கலெக்டர் வேண்டுகோள்