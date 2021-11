மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து மூதாட்டி சாவு + "||" + The roof of the house collapsed due to rain and the grandmother died

மழையால் வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து மூதாட்டி சாவு