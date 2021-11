மாவட்ட செய்திகள்

2வது நாளாக மழைநீர் வடியாததால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + The public suffered due to the lack of rain water on the 2nd day

2வது நாளாக மழைநீர் வடியாததால் பொதுமக்கள் அவதி