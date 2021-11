மாவட்ட செய்திகள்

பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டபயனாளியிடம் ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி செயலர் கைது + "||" + Bribe of Rs. 20,000 to the beneficiary Purchased Panchayat Secretary arrested

பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டபயனாளியிடம் ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி செயலர் கைது