மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பமரத்தில் தழை வெட்டிய தகராறில் இருதரப்பினர் மோதல் + "||" + Conflict between two parties in a dispute over the cutting of leaves on a birch tree

வேப்பமரத்தில் தழை வெட்டிய தகராறில் இருதரப்பினர் மோதல்